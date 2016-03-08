Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Volatility_Step_Channel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
El indicador construye el canal Step Channel basado en la volatilidad (desviación estándar suavizada).
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 21.12.2015.
Fig. 1. Indicador Volatility_Step_Channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14731
Indicador BaseVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BaseVolatility
Indicador de desviación estándar suavizada (Standard Deviation) o, según la terminología del autor del indicador final, indicador de volatilidad básica.
Indicador Volatility_Step_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CCI_On_StepChannel
Indicador clásico CCI que usa como datos fuente el precio típico de la media móvil. Esta versión del indicador CCI usa la línea media del indicador Volatility Step Channel.