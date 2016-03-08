Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RJTX_Matches_Smoothed - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Rafael Jimenez Tocino
El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas.
La inclinación de estas líneas indica la evolución de la tendencia del precio. Esto nos habla sobre la fuerza de la tendencia, sobre si va a continuar, o si necesitamos prepararnos para un cambio de dirección.
Cada cerilla conforma una línea entre el precio suavizado de apertura de una barra y el precio suavizado de cierre de la siguiente. A diferencia de la versión del autor, en este indicador la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre no es una barra, sino la cantidad de barras que están a una cierta distancia, definida en los parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;
Esto hace al indicador más universal en su uso. Suavización de las series temporales con objeto de eliminar ruidos. La variante conviene para los tipos de comerio dentro del día (scalping, swing) en marcos temporales pequeños (minutos/horas).
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.12.2015.
Fig. 1. Indicador RJTX_Matches_Smoothed
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14739
