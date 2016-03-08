CodeBaseSecciones
Indicadores

XEnvelopes_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador XEnvelopes con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XEnvelopes.mq5.

Fig. 1. Indicador XEnvelopes_HTF

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas. Cada cerilla conforma una línea entre el precio suavizado de apertura de una barra y el precio suavizado de cierre de la siguiente.

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

Indicador clásico CCI que usa como datos fuente el precio típico de la media móvil. Esta versión del indicador CCI usa la línea media del indicador Volatility Step Channel.

XEnvelopes2 XEnvelopes2

Dos canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube.

XEnvelopes2_HTF XEnvelopes2_HTF

Indicador XEnvelopes2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.