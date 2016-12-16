コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCI_On_StepChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
941
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cci_on_stepchannel.mq5 (12.37 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： fxborg

移動平均の典型的な価格をデータソースとして使用する古典的なCCI指標。このバージョンのCCI指標は ボラティリティステップチャネル指標の平均線を使用します。

この線は、上昇と下落の間の「綱引き」の結果として作成されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。


図1　CCI_On_StepChannel指標

図1　CCI_On_StepChannel指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14734

i-SpectrAnalysis_Force i-SpectrAnalysis_Force

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって勢力指数（ Force Index ）指標の時系列を平滑化する例です。

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つモメンタムオシレータ

エキスパートアドバイザー「夜」 エキスパートアドバイザー「夜」

夜間取引のためのエキスパートアドバイザー。

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5_Cloud指標