CCI_On_StepChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： fxborg
移動平均の典型的な価格をデータソースとして使用する古典的なCCI指標。このバージョンのCCI指標は ボラティリティステップチャネル指標の平均線を使用します。
この線は、上昇と下落の間の「綱引き」の結果として作成されます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。
図1 CCI_On_StepChannel指標
