Реальный автор:

fxborg

Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.

Линия создается в итоге "перетягивания каната" между растущей и падающей ценой.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.

Рис.1. Индикатор CCI_On_StepChannel