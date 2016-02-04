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CCI_On_StepChannel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Классический индикатор CCI за источник исходных данных использует типичную цену скользящей средней. Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию индикатора Volatility Step Channel.
Линия создается в итоге "перетягивания каната" между растущей и падающей ценой.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.12.2015.
Рис.1. Индикатор CCI_On_StepChannel
Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.Volatility_Step_Channel_HTF
Индикатор Volatility_Step_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор XEnvelopes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XEnvelopes2_HTF
Индикатор XEnvelopes2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.