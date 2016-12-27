CodeBaseSeções
CCI_On_StepChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
fxborg

O indicador CCI clássico que usa o preço típico da média móvel como fonte de dados. Esta versão do indicador CCI usa a linha média do indicador Volatility Step Channel.

A linha é criada como resultado do "cabo de guerra" entre subida e a queda dos preços.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.

Figura 1. O indicador CCI_On_StepChannel

Figura 1. O indicador CCI_On_StepChannel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14734

