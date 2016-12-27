Participe de nossa página de fãs
CCI_On_StepChannel - indicador para MetaTrader 5
- 1134
Autor real:
fxborg
O indicador CCI clássico que usa o preço típico da média móvel como fonte de dados. Esta versão do indicador CCI usa a linha média do indicador Volatility Step Channel.
A linha é criada como resultado do "cabo de guerra" entre subida e a queda dos preços.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 23/12/2015.
Figura 1. O indicador CCI_On_StepChannel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14734
O Expert Advisor envia solicitações de negociação utilizando a função OrderSendAsync().Volatility_Step_Channel_HTF
O indicador Volatility_Step_Channel com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O CCI_On_StepChannel com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.RJTX_Matches_Smoothed
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos "fósforos" e da cor de suas cabeças. Cada "fósforo" representa uma linha entre o preço de abertura suavizado de uma barra e o preço de fechamento suavizado da próxima.