真实作者:

fxborg

经典的 CCI 指标, 使用典型价格的移动均值作为数据源。此版本的 CCI 指标使用 波动率步进通道 指标的均线。

这条线是因价格在上涨和下跌之间 "拔河" 造成的。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.23 首次发表在 代码库。

图例 1. 指标 CCI_On_StepChannel