Echter Autor:

fxborg

Der klassische CCI Indikator der den typischen Preis des gleitenden Durchschnitts als Datenquelle verwendet. Diese Version des CCI Indikators verwendet die Durchschnittslinie des Volatility Step Channel Indikator.

Die Linie wird als Ergebnis des "Tauziehens" zwischen steigenden und fallenden Preisen erstellt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.

Abbildung 1. Der CCI_On_StepChannel Indikator