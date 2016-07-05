CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCI_On_StepChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
803
(18)
cci_on_stepchannel.mq5 (12.37 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Echter Autor:

fxborg

Der klassische CCI Indikator der den typischen Preis des gleitenden Durchschnitts als Datenquelle verwendet. Diese Version des CCI Indikators verwendet die Durchschnittslinie des Volatility Step Channel Indikator.

Die Linie wird als Ergebnis des "Tauziehens" zwischen steigenden und fallenden Preisen erstellt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.

Abbildung 1. Der CCI_On_StepChannel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14734

OrderExample OrderExample

Der Expert Advisor sendet Tradeanfragen mittels der OrderSendAsync() Funktion.

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

Volatility_Step_Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

Der CCI_On_StepChannel mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe. Jedes Streichholz repräsentiert eine Linie zwischen dem geglätteten Eröffnungspreis eines Balkens und dem geglätteten Schlusspreis des nächsten.