Volatility_Step_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Volatility_Step_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Volatility_Step_Channel.mq5.

Fig. 1. Indicador Volatility_Step_Channel_HTF

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

El indicador construye un canal Step Channel basado en la volatilidad.

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

Indicador BaseVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

Indicador clásico CCI que usa como datos fuente el precio típico de la media móvil. Esta versión del indicador CCI usa la línea media del indicador Volatility Step Channel.

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

El indicador ayuda a determinar el final y el principio de las tendencias en base a la inclinación de las líneas de las "cerillas" y los colores de sus cabezas. Cada cerilla conforma una línea entre el precio suavizado de apertura de una barra y el precio suavizado de cierre de la siguiente.