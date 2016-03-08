Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Volatility_Step_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Volatility_Step_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Volatility_Step_Channel.mq5.
Fig. 1. Indicador Volatility_Step_Channel_HTF
