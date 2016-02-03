Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador FatlMacdCandle.

Para el funcionamiento del indicador, se requiere el indicador FatlMacd.mq5 que debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador FatlMacdCandleSign