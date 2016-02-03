CodeBaseSecciones
FatlMacdCandleSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
712
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador FatlMacdCandle.

Para el funcionamiento del indicador, se requiere el indicador FatlMacd.mq5 que debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador FatlMacdCandleSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14166

