Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FatlMacdCandleSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 712
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador FatlMacdCandle.
Para el funcionamiento del indicador, se requiere el indicador FatlMacd.mq5 que debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador FatlMacdCandleSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14166
El indicador EMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Background_FatlMacdCandle_HTF
Este indicador dibuja las velas del indicador FatlMacdCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.2pbIdeal1MACandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.