一款信号量指标, 使用两条 FatlMacd 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。当这些指标的信号变化有差异时信号产生, 即完全遵照 FatlMacdCandle 指标填充颜色的变化。

此指标需要 FatlMacd.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. FatlMacdCandleSign 指标