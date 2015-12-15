代码库部分
FatlMacdCandleSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
fatlmacd.mq5 (8.23 KB) 预览
fatlmacdcandlesign.mq5 (8.71 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
一款信号量指标, 使用两条 FatlMacd 指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。当这些指标的信号变化有差异时信号产生, 即完全遵照 FatlMacdCandle 指标填充颜色的变化。

此指标需要 FatlMacd.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. FatlMacdCandleSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14166

