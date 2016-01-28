CodeBaseSeções
FatlMacdCandleSign - indicador para MetaTrader 5

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores FatlMacd, baseados nos valores de abertura e fechamento da série de preços. Os sinais ocorrem quando a diferença entre estes indicadores muda de sinal, ou seja, em total conformidade com a alteração do preenchimento da cor do indicador FatlMacdCandle.

O indicador requer o arquivo do indicador FatlMacd.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador FatlMacdCandleSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14166

