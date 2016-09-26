CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FatlMacdCandleSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
702
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fatlmacd.mq5 (8.23 KB) ansehen
fatlmacdcandlesign.mq5 (8.71 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Semaphor-Indikator, der zwei FatlMacd Indikatoren verwendet. Die FatlMacd Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale werden generiert, wenn die Differenz zwischen diesen zwei Indikatoren das Zeichen ändert, entsprechend der Farbänderung des FatlMacdCandle Indikators.

Der Indikator benötigt die Datei FatlMacd.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der FatlMacdCandleSign Indikator

Abb.1. Der FatlMacdCandleSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14166

EMA_HTF EMA_HTF

Der EMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Background_FatlMacdCandle_HTF Background_FatlMacdCandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des FatlMacdCandle er größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei JFatl Indikatoren verwendet. Die JFatl Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei 2pbIdeal1MA Indikatoren verwendet. Die 2pbIdeal1MA Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.