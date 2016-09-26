Ein Semaphor-Indikator, der zwei FatlMacd Indikatoren verwendet. Die FatlMacd Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale werden generiert, wenn die Differenz zwischen diesen zwei Indikatoren das Zeichen ändert, entsprechend der Farbänderung des FatlMacdCandle Indikators.

Der Indikator benötigt die Datei FatlMacd.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der FatlMacdCandleSign Indikator