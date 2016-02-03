CodeBaseSecciones
JFatlCandleSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
761
(17)
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador JFatlCandle.

Para el funcionamiento del indicador, el indicador JFatl.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador JFatlCandleSign

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

EMA_HTF EMA_HTF

El indicador EMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.

FatlSatlOsmaCandle FatlSatlOsmaCandle

Indicador FatlSatlOsma en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlSatlOsma.