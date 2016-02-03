Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JFatlCandleSign - indicador para MetaTrader 5
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador JFatlCandle.
Para el funcionamiento del indicador, el indicador JFatl.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador JFatlCandleSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14167
