価格列のOpenとCloseの値をベースにした、FatlMacdの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータの間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータFatlMacdCandleの色の変化に完全に適応します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFatlMacd.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ FatlMacdCandleSign