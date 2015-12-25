無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FatlMacdCandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
価格列のOpenとCloseの値をベースにした、FatlMacdの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータの間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータFatlMacdCandleの色の変化に完全に適応します。
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFatlMacd.mq5がある必要があります。
図1. インディケータ FatlMacdCandleSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14166
