ポケットに対して
インディケータ

FatlMacdCandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
749
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fatlmacd.mq5 (8.23 KB) ビュー
fatlmacdcandlesign.mq5 (8.71 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

価格列のOpenとCloseの値をベースにした、FatlMacdの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータの間の差によって指標が変わる時、シグナルが発生します。つまり、インディケータFatlMacdCandleの色の変化に完全に適応します。

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFatlMacd.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ FatlMacdCandleSign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14166

EMA_HTF EMA_HTF

インディケータ EMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Background_FatlMacdCandle_HTF Background_FatlMacdCandle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータFatlMacdCandleのローソク足を描くインディケータです。

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、JFatlの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

2pbIdeal1MACandleSign 2pbIdeal1MACandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、2pbIdeal1MAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。