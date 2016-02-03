Pon "Me gusta" y sigue las noticias
EMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador EMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador EMA.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador EMA_HTF
Este indicador dibuja las velas del indicador FatlMacdCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.2pbIdeal1MACandle
Indicador 2pbIdeal1MA en forma de velas.
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.JFatlCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.