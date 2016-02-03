Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
2pbIdeal1MACandleSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 794
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador 2pbIdeal1MACandle.
Para el funcionamiento del indicador, el indicador 2pbIdeal1MA.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador 2pbIdeal1MACandleSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14168
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores JFatl, construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.FatlMacdCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.
Indicador FatlSatlOsma en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlSatlOsma.EMVCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores EMV construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.