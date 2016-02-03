Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores 2pbIdeal1MA construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios. Las señales aparecen cuando la diferencia entre estos dos indicadores cambia de signo, es decir de correspondencia completa al cambio del color del indicador 2pbIdeal1MACandle.

Para el funcionamiento del indicador, el indicador 2pbIdeal1MA.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador 2pbIdeal1MACandleSign