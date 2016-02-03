CodeBaseSecciones
FatlMacdCandle - indicador para MetaTrader 5

Indicador FatlMacd en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlMacd.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador FatlMacdCandle

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

El indicador FatlMacd permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

EMVCandle EMVCandle

Indicador Facilidad de Movimiento en forma de velas.

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

El indicador EMV_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

JFatlCandle JFatlCandle

Indicador JFatl en forma de velas.