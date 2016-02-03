Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FatlMacdCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador FatlMacd en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo FatlMacd.
En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
Fig. 1. Indicador FatlMacdCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14151
Indicador Facilidad de Movimiento en forma de velas.
Indicador JFatl en forma de velas.