Este indicador dibuja las velas del indicador FatlMacdCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela se colorea en verde o violeta, y las sombras se colorean en color lima claro o beige claro, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados FatlMacdCandle.mq5 y FatlMacd.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador Background_FatlMacdCandle_HTF