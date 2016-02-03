Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Background_FatlMacdCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 763
Este indicador dibuja las velas del indicador FatlMacdCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela se colorea en verde o violeta, y las sombras se colorean en color lima claro o beige claro, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados FatlMacdCandle.mq5 y FatlMacd.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador Background_FatlMacdCandle_HTF
Indicador 2pbIdeal1MA en forma de velas.Background_JFatlCandle_HTF
Este indicador dibuja las velas del indicador JFatlCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
El indicador EMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.FatlMacdCandleSign
Este indicador de señal semafórico utiliza dos indicadores FatlMacd construidos a base de los valores Open y Close de la serie de precios.