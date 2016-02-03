CodeBaseSecciones
Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
763
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
background_fatlmacdcandle_htf.mq5 (16.96 KB) ver
fatlmacd.mq5 (8.23 KB) ver
fatlmacdcandle.mq5 (8.34 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Este indicador dibuja las velas del indicador FatlMacdCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.

Dependiendo de la dirección de la vela, el cuerpo de la vela se colorea en verde o violeta, y las sombras se colorean en color lima claro o beige claro, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados FatlMacdCandle.mq5 y FatlMacd.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador Background_FatlMacdCandle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14163

