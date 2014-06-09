Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FatlMacd - indicador para MetaTrader 5
Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador FatlMacd
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2336
