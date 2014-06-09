CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FatlMacd - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
963
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
fatlmacd.mq5 (16.59 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador FatlMacd

Figura 1. Indicador FatlMacd

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2336

DigitMacd DigitMacd

Nube de color formada por las líneas de los filtros digitales FATL y SATL.

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Sistema comercial con uso del indicador DynamicRS_C.

Ticker_SATL Ticker_SATL

El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital lento y de precio.

SatlMacd SatlMacd

El indicador consiste en un oscilador obtenido sobre la base de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.