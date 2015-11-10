Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора FatlMacdCandle.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FatlMacd.mq5.

Рис.1. Индикатор FatlMacdCandleSign