Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FatlMacdCandleSign - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1817
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора FatlMacdCandle.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FatlMacd.mq5.
Рис.1. Индикатор FatlMacdCandleSign
Индикатор EMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_FatlMacdCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JFatl, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.2pbIdeal1MACandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов 2pbIdeal1MA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.