El sistema de comercio Exp_EF_distance se basa en los cambios la dirección de la tendencia mostrada por el indicador EF_distance.

La señal se forma cuando la barra se cierra dependiendo del cambio de dirección de la media móvil mostrada por el indicador.

Para eliminar la activación del Asesor Experto el indicador de volatilidad de Tendencia-Plana con tres estados de nivel determina si hay suficiente fuerza en la tendencia para abrir una posición. El filtrado de las transacciones se realiza por el parámetro de entrada del Asesor Experto

input Volatility Volatil=V3;

El filtrado de las transacciones es llevado a cabo solo por la entrada, las salidas son sin filtrar.

Hay que colocar los ficheros compilados EF_distance.ex5 y Flat-Trend.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

El Asesor Experto Exp_EF_distance_ es el mismo Asesor Experto pero sin el uso del indicador de volatilidad!

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para EURAUD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas