Flat-Trend - indicador para MetaTrader 5
- 1413
Autor real:
Sergey
Indicador para definir la tendencia y la plana. La vela rosa es una tendencia, la vela gris es una plana, la vela violeta es una tendencia o cambio a plana.
Fig.1 El indicador Flat-Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1303
