Flat-Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
flat-trend.mq5 (9.06 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Autor real:

Sergey

Indicador para definir la tendencia y la plana. La vela rosa es una tendencia, la vela gris es una plana, la vela violeta es una tendencia o cambio a plana.

Fig.1 El indicador Flat-Trend

Fig.1 El indicador Flat-Trend

