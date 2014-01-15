CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

MultiJFatlSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
953
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
jfatl.mq5 (8.09 KB) ver
multijfatlsignal.mq5 (18.58 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
El indicador MultiJFatlSignal muestra información de la tendencia actual mediante cuatro indicadores JFatl que se obtienen de marcos temporales distintos. Cada indicador JFatl se corresponde con una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador JFatl sube, el color de la línea es azul; si baja, es rosa. Los cuadrados de color aparecen sobre las líneas en los cambios de barra del marco temporal correspondiente.

Hay que poner el indicador JFatl.mq5 en la carpeta terminal_directory\MQL5\Indicators. 

El indicador JFatlmq5 utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Fig.1 El indicador MultiJFatlSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1094

