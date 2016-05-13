CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_EF_distance - Experte für den MetaTrader 5

874
(22)
exp_ef_distance.mq5 (8.64 KB) ansehen
exp_ef_distance_.mq5 (6.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ef_distance.mq5 (9.64 KB) ansehen
flat-trend.mq5 (9.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Das Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, welche durch den EF_distance Indikator dargestellt.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Richtung des vom Indikator angezeigten gleitenden Durchschnitts ändert.

Um eine Auslösung von Signalen des Expert Advisors in Seitwärtsbewegungen zu verhindern, wird der Flat-Trend Indikator mit drei Zuständen, die festlegen, ob genug Trendstärke zum Öffnen einer Position vorliegt, verwendet Die Filterung von Trades wird über den Eingabeparameter des Expert Advisor ausgeführt

input Volatilität Volatil=V3;                //Größe der Volatilität um einen Trade auszuführen

Die Filterung der Deals wird nur beim Einstieg ausgeführt, Ausstiege erfolgen ohne Filterung.

Kopieren sie die compilierten EF_distance.ex5 und Flat-Trend.ex4 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Der Exp_EF_distance_ Expert Advisor ist der gleiche Expert Advisor aber ohne Verwendung des Volatilitätsindikators!

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1389

