Das Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, welche durch den EF_distance Indikator dargestellt.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Richtung des vom Indikator angezeigten gleitenden Durchschnitts ändert.

Um eine Auslösung von Signalen des Expert Advisors in Seitwärtsbewegungen zu verhindern, wird der Flat-Trend Indikator mit drei Zuständen, die festlegen, ob genug Trendstärke zum Öffnen einer Position vorliegt, verwendet Die Filterung von Trades wird über den Eingabeparameter des Expert Advisor ausgeführt

input Volatilität Volatil=V3;

Die Filterung der Deals wird nur beim Einstieg ausgeführt, Ausstiege erfolgen ohne Filterung.

Kopieren sie die compilierten EF_distance.ex5 und Flat-Trend.ex4 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Der Exp_EF_distance_ Expert Advisor ist der gleiche Expert Advisor aber ohne Verwendung des Volatilitätsindikators!

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse