BarsMaxMinSystem - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1606
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
El indicador creado por Larry Williams en el libro "Long-term secrets to short-term trading" (secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo). Pero en lugar de identificar una tendencia por puntos de retroceso, se añade la tendencia de media móvil (MA) situada en la línea de cero para definir la dirección de las transacciones. Para mayor claridad se mueve el indicador a una ventana separada y el precio se normaliza por la tendencia MA. El significado es el siguiente:
- Se calcula la tendencia МА y también se dibuja la MA de los precios máximos y la МА de los precios mínimos (los dos últimos con un periodo de 3)
- Se opera sólo en la dirección de tendencia
- compra en el MA dibujado en precios mínimos, cierra compra en МА dibujado en precios máximos, vende en МА dibujado en precios máximos, cierra venta en МА dibujado en precios mínimos.
Recomendaciones:
- Compra en el precio de la Media Móvil (low, mínimos), pero sólo si la tendencia MA (sobre la línea cero) es azul (Tendencia Alcista).
- Cierra una compra en el precio de la Media Móvil (high, máximos).
- Vende en el precio de la Media Móvil (High), pero sólo si la tendencia MA (sobre la línea cero) es naranja (Tendencia Bajista).
- Cierra una venta en el precio de la Media Móvil (Low).
