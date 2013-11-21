请观看如何免费下载自动交易
此 Exp_EF_distance 交易系统基于 EF_distance 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，依据指标的平均线方向改变，产生执行交易的信号。
为了消除自动交易程序在横盘时触发 Flat-Trend 波动指标的三种状态可以判别是否有足够的趋势力量来开仓。成交过滤的执行依据自动交易程序的输入参数:
input Volatility Volatil=V3; //执行交易的波动大小
成交过滤仅用于入场, 出场无需过滤。
放置 EF_distance.ex5 和 Flat-Trend.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
这个 Exp_EF_distance_ 自动交易程序是类似的自动交易程序，但没有波动指标!
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 EURAUD H4:
图例. 2. 测试结果图表
