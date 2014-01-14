CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_EF_distance - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1378
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O sistema de negociação Exp_EF_distance se baseia na variação da direção de tendência mostrado pelo indicador EF_distance.

O sinal é formado após o fechamento da barra e depende da variação da direção da Média móvel mostrada no indicador.

Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, o indicador de volatilidade de três estados Flat-Trend foi adicionado para determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador:

input Volatility Volatil=V3;                //Tamanho da volatilidade para realizar uma negociação

A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.

Coloque os arquivos compilados EF_distance.ex5 em Flat-Trend.ex4 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

O Expert Advisor Exp_EF_distance_ Expert Advisor é o mesmo Expert Advisor, mas sem o indicador de volatilidade!

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1389

Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI

Ergodic DTI-Oscillator (Índice de Tendência Direcional) por William Blau.

PriceVSwma PriceVSwma

Variação sobre o tema da combinação linear não trivial dos osciladores Estocásticos.

A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

DecEMA DecEMA

Média Móvel que representa em si uma combinação linear da série EMA suavizada pela Média Móvel Exponencial (EMA).