Exp_EF_distance - expert para MetaTrader 5
O sistema de negociação Exp_EF_distance se baseia na variação da direção de tendência mostrado pelo indicador EF_distance.
O sinal é formado após o fechamento da barra e depende da variação da direção da Média móvel mostrada no indicador.
Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, o indicador de volatilidade de três estados Flat-Trend foi adicionado para determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador:
input Volatility Volatil=V3; //Tamanho da volatilidade para realizar uma negociação
A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.
Coloque os arquivos compilados EF_distance.ex5 em Flat-Trend.ex4 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
O Expert Advisor Exp_EF_distance_ Expert Advisor é o mesmo Expert Advisor, mas sem o indicador de volatilidade!
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
