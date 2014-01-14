O sistema de negociação Exp_EF_distance se baseia na variação da direção de tendência mostrado pelo indicador EF_distance.

O sinal é formado após o fechamento da barra e depende da variação da direção da Média móvel mostrada no indicador.

Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, o indicador de volatilidade de três estados Flat-Trend foi adicionado para determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador:

input Volatility Volatil=V3;

A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.

Coloque os arquivos compilados EF_distance.ex5 em Flat-Trend.ex4 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

O Expert Advisor Exp_EF_distance_ Expert Advisor é o mesmo Expert Advisor, mas sem o indicador de volatilidade!

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste