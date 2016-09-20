コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_EF_distance - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Exp_EF_distance取引システムはEF_distance指標で示されたトレンド方向の変化に基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標で表示された移動平均の方向の変化があった場合に形成されます。

もみ合い相場でエキスパートアドバイザーがトリガされるのを避けるために3つのステートを持った Flat-Trend ボラティリティ指標がポジションを開くのに十分なトレンド力があるかを決定します。約定のフィルタリングはこのエキスパートアドバイザーの入力パラメータによって実行されます。

input Volatility Volatil=V3;                // 約定を結ぶためのボラティリティのサイズ

約定のフィルタリングは市場参入のみで行われエグジットはフィルタリングなしです。

コンパイルされたEF_distance.ex5とFlat-Trend.ex4ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

Exp_EF_distance_ エキスパートアドバイザーは同じですがボラティリティ指標がありません。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のEURAUDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1389

