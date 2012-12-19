Торговая система Exp_EF_distance построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором EF_distance.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от изменения направления мувинга, отображаемого индикатором. Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлен индикатор волатильности - Flat-Trend с тремя состояниями, уровень которого определяет, достаточно ли силы тренда для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром эксперта:

input Volatility Volatil=V3;

Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов EF_distance.ex5 и Flat-Trend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Эксперт Exp_EF_distance_ - это тот же самый эксперт, но без использования индикатора волатильности!

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования