Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_EF_distance - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3276
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система Exp_EF_distance построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором EF_distance.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от изменения направления мувинга, отображаемого индикатором. Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлен индикатор волатильности - Flat-Trend с тремя состояниями, уровень которого определяет, достаточно ли силы тренда для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром эксперта:
input Volatility Volatil=V3; //Размер волативности для совершения сделки
Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов EF_distance.ex5 и Flat-Trend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Эксперт Exp_EF_distance_ - это тот же самый эксперт, но без использования индикатора волатильности!
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.DecEMA
Мувинг, представляющий из себя линейную комбинацию последовательных сглаживаний кривой EMA алгоритмом экспоненциального скользящего среднего (EMA).
Вариация на тему нетривиальной, линейной комбинации из стохастических осцилляторовMultiTrend_Signal_KVN
Индикатор известного трейдера Корякина