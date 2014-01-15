Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EF_distance - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1070
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Doji Starr
Descripcion:
Otra variación en las medias móviles...
Parámetro de entrada del indicador:
//+-------------------------------------+ //|PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+-------------------------------------+ input int Length=10; //profundidad de suavizado input double Power=2.0; //grado de la media input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//Constante de precio /* , en el que se realizaron los cálculos del indicador ( 1-CIERRA, 2-ABRE, 3-ALTO, 4-BAJO, 5-MEDIO, 6-TIPICO, 7-PONDERADO, 8-SIMPLE, 9-TRIMESTRE, 10-SEGUIMIENTO DE TENDENCIA, 11-0.5 * SEGUIMIENTO DE TENDENCIA.) */ input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // desplazamiento vertical del indicador en puntos
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 18.09.2008.
Fig.1 Indicador EF_distance
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1362
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Móvil Promedio convergencia/divergencia (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) usando el algoritmo del buffer circular.PriceChannel Signal
Este indicador es la conversión del famoso indicador de Igorad llamado PriceChannel_Signal_v1 con la característica de la re-entrada.
El indicador muestra el precio de apertura de los marcos temporales superiores (por ejemplo, time frame 1-día) y dibuja una linea de guiones para el precio de apertura, formando de esta manera un rango.Exp_CorrectedAverage
Sistema de avance con la media móvil CorrectedAverage.