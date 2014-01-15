CodeBaseSecciones
Indicadores

EF_distance - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
ef_distance.mq5 (9.64 KB) ver
Autor real:

Doji Starr

Descripcion:

Otra variación en las medias móviles...

Parámetro de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//|PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR  |
//+-------------------------------------+
input int Length=10; //profundidad de suavizado                  
input double Power=2.0; //grado de la media
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//Constante de precio
/* , en el que se realizaron los cálculos del indicador ( 1-CIERRA, 2-ABRE, 3-ALTO, 4-BAJO, 
  5-MEDIO, 6-TIPICO, 7-PONDERADO, 8-SIMPLE, 9-TRIMESTRE, 10-SEGUIMIENTO DE TENDENCIA, 11-0.5 * SEGUIMIENTO DE TENDENCIA.) 
 */
input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0; // desplazamiento vertical del indicador en puntos 

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 18.09.2008.  

Fig.1 Indicador EF_distance

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1362

