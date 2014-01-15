Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PriceVSwma - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1047
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
perky_z
Variación sobre el tema de la combinación linear no-trivial de osciladores estocásticos
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.
Fig.1 Indicador PriceVSwma
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1388
El indicador MultiJFatlSignal muestra información de la tendencia actual mediante cuatro indicadores JFatl que se obtienen de marcos temporales distintos.Exp_X2MA
El Asesor Experto Exp_X2MA se construye a partir de los cambios que se producen en la media móvil universal X2MA.
Sistema de comercio basado en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador EF_distance y la fuerza de la tendencia determinada por el indicador de tendencia plana.BarsMaxMinSystem
Indicador del Sistema Máximo/Mínimo de Tres-Barras por Larry Williams.