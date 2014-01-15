CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PriceVSwma - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1047
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
pricevswma.mq5 (9.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

perky_z

Variación sobre el tema de la combinación linear no-trivial de osciladores estocásticos

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.   

Fig.1 Indicador PriceVSwma

Fig.1 Indicador PriceVSwma 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1388

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

El indicador MultiJFatlSignal muestra información de la tendencia actual mediante cuatro indicadores JFatl que se obtienen de marcos temporales distintos.

Exp_X2MA Exp_X2MA

El Asesor Experto Exp_X2MA se construye a partir de los cambios que se producen en la media móvil universal X2MA.

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Sistema de comercio basado en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el indicador EF_distance y la fuerza de la tendencia determinada por el indicador de tendencia plana.

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

Indicador del Sistema Máximo/Mínimo de Tres-Barras por Larry Williams.