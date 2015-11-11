CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorSchaffJJRSXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
874
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (11.56 KB) ver
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

EarnForex.com

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JJRSX de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13842

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Este análogo del oscilador JJRSX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JJRSX.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Indicador J_TPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

Indicador JMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.