記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorSchaffJJRSXTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 862
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： EarnForex.com
周期が異なる2つのJJRSX オシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle 指標
図1 ColorSchaffJJRSXTrendCycle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13842
ColorZerolagJJRSX
このJJRSXオシレータバリアントは5つのJJRSX指標に基づいて計算されます。J_TPO_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJ_TPO指標
JMomentum_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJMomentum指標RJTのマッチ
この指標は、マッチの傾きに基づいてトレンドの初めと終わりを決定するのに役立ちます。