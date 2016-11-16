コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorSchaffJJRSXTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
862
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者： EarnForex.com


周期が異なる2つのJJRSX オシレータの違いに基づいたSchaff Trend Cycle 指標


図1　ColorSchaffJJRSXTrendCycle指標

図1　ColorSchaffJJRSXTrendCycle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13842

