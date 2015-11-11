Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagJJRSX - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 836
- 836
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este análogo del oscilador JJRSX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JJRSX.
Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!
Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador JJRSX con un número N en el valor general del indicador final.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador JJRSX.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagJJRSX
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13841
