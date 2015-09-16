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Индикаторы

ColorSchaffJJRSXTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1583
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

EarnForex.com

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JJRSX.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Рис.1. Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

Индикатор JMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagJJRSX_HTF ColorZerolagJJRSX_HTF

Индикатор ColorZerolagJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.