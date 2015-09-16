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ColorSchaffJJRSXTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
EarnForex.com
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JJRSX.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle
ColorZerolagJJRSX
Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.J_TPO_HTF
Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
JMomentum_HTF
Индикатор JMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJJRSX_HTF
Индикатор ColorZerolagJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.