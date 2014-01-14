Se trata de un indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) "estándar" con un suavizado ultralineal en lugar de uno común. El indicador utiliza la clase CJurX de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

El indicador generado es suavizado mediante la clase CJJMA del mismo archivo. Todos los elementos estándar del análisis técnico pueden aplicarse a este indicador.