CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JJRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1300
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
jjrsx.mq5 (7.55 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Se trata de un indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) "estándar" con un suavizado ultralineal en lugar de uno común. El indicador utiliza la clase CJurX de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de esta clase se describe en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

El indicador generado es suavizado mediante la clase CJJMA del mismo archivo. Todos los elementos estándar del análisis técnico pueden aplicarse a este indicador.

JJRSX indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/426

LRMA LRMA

Indicador de media móvil con algoritmo de suavizado de regresión lineal.

KRI KRI

Durante la creación del oscilador Kairi (KRI), se calcula la desviación de un precio a partir de su media móvil simple. El resultado se muestra en el porcentaje de la media.

RFTL RFTL

Reference Fast Trend Line (RFTL).

T3Taotra T3Taotra

El abanico basado en las cinco medias móviles T3 para seguimiento de tendencia.