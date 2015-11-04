代码库部分
ColorSchaffJJRSXTrendCycle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1130
等级:
(17)
已发布:
已更新:
colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (11.56 KB) 预览
jjrsx.mq5 (7.41 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

EarnForex.com

Schaff 趋势周期 指标基于两条不同周期的 JJRSX 振荡器。

图例.1. ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13842

