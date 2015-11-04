请观看如何免费下载自动交易
ColorSchaffJJRSXTrendCycle - MetaTrader 5脚本
真实作者:
EarnForex.com
此 Schaff 趋势周期 指标基于两条不同周期的 JJRSX 振荡器。
图例.1. ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13842
