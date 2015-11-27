Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 742
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores JJRSX.mq5 y ColorSchaffJJRSXTrendCycle.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JJRSX de periodos distintos.
El experto Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.