CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
742
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores JJRSX.mq5 y ColorSchaffJJRSXTrendCycle.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13848

JMomentum_HTF JMomentum_HTF

Indicador JMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JJRSX de periodos distintos.

ColorZerolagJJRSX_HTF ColorZerolagJJRSX_HTF

Indicador ColorZerolagJJRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.