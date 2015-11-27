Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores JJRSX.mq5 y ColorSchaffJJRSXTrendCycle.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF