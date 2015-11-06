CodeBaseSeções
ColorSchaffJJRSXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1095
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Real autor:

EarnForex.com

O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores JJRSX de diferentes períodos.

Fig.1. O indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Fig.1. O indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13842

