Indicadores

J_TPO_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
j_tpo.mq5 (12.32 KB) ver
j_tpo_htf.mq5 (8.56 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador J_TPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador J_TPO.mq5.

Fig. 1. Indicador J_TPO_HTF

J2JMASign J2JMASign

Indicador de señal de semáforo basado en los cambios de dirección de la media móvil J2JMA.

J2JMACandle J2JMACandle

Indicador J2JMA en forma de vela.

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Este análogo del oscilador JJRSX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JJRSX.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JJRSX de periodos distintos.