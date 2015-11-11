Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
JMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 842
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador JMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador JMomentum.mq5.
Fig. 1. Indicador JMomentum_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13843
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JJRSX de periodos distintos.ColorZerolagJJRSX
Este análogo del oscilador JJRSX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JJRSX.
Indicador ColorSchaffJJRSXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagJJRSX_HTF
Indicador ColorZerolagJJRSX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.