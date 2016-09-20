CodeBaseKategorien
ColorSchaffJJRSXTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5

colorschaffjjrsxtrendcycle.mq5 (11.56 KB) ansehen
jjrsx.mq5 (7.41 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der echte Autor:

EarnForex.com

Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JJRSX.

in Abb.1. Der Indikator ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13842

