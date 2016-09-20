und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorSchaffJJRSXTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 785
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:
EarnForex.com
Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JJRSX.
in Abb.1. Der Indikator ColorSchaffJJRSXTrendCycle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13842
Das ist das Analoge des Oszillators JJRSX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JJRSX.J_TPO_HTF
Der Indikator J_TPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator JMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
Der Indikator ColorSchaffJJRSXTrendCycle mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.