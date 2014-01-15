Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ytg_Spread_StopLevel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1102
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
El indicador muestra la PROPAGACIÓN y los niveles de STOPLEVEL: el nivel mínimo aceptable de stop loss/take profit en puntos.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.01.2009.
El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador ytg_Spread_StopLevel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1336
El indicador de tendencia que muestra la posible opción de retrocesoMATonySignal
El indicador muestra la dirección y fuerza de la tendencia
"AskBidTicks" es una solución de datos de tick en tiempo real y alta precisión para el análisis de microestructura. Exporta precios tick a tick a un fichero csv. Trabaja con la hora local del ordenador.CorrectedAverage
El indicador muestra la línea de avance