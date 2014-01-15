CodeBaseSecciones
ytg_Spread_StopLevel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1102
(22)
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ver
ytg_spread_stoplevel.mq5 (7.46 KB) ver
Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

El indicador muestra la PROPAGACIÓN y los niveles de STOPLEVEL: el nivel mínimo aceptable de stop loss/take profit en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.01.2009. 

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).  

Fig.1 Indicador ytg_Spread_StopLevel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1336

