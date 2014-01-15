Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

El indicador muestra la PROPAGACIÓN y los niveles de STOPLEVEL: el nivel mínimo aceptable de stop loss/take profit en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.01.2009.

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).





Fig.1 Indicador ytg_Spread_StopLevel