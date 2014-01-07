代码库部分
Nikolay Kositsin
1506
(22)
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) 预览
ytg_spread_stoplevel.mq5 (7.46 KB) 预览
实际作者:

Yuriy Tokman

此指标显示 SPREAD (点差) 和 STOPLEVEL (停止) 级别 - 最小可接受的止损/止盈点数。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 06.01.2009. 

指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。  

图例.1 ytg_Spread_StopLevel 指标

图例.1 ytg_Spread_StopLevel 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1336

