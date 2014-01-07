实际作者:

Yuriy Tokman

此指标显示 SPREAD (点差) 和 STOPLEVEL (停止) 级别 - 最小可接受的止损/止盈点数。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 06.01.2009.

指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。





图例.1 ytg_Spread_StopLevel 指标