喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Yuriy Tokman
此指标显示 SPREAD (点差) 和 STOPLEVEL (停止) 级别 - 最小可接受的止损/止盈点数。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 06.01.2009.
指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。
图例.1 ytg_Spread_StopLevel 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1336
