"AskBidTicks" es una solución de datos de tick en tiempo real para el análisis de microestructura.



Exporta precios tick a tick a un fichero csv y permite escoger el nombre de fichero, delimitadores y formato de tiempo. Trabaja con la hora local del ordenador para controlar el tiempo de llegada de cada tick con máxima precisión.

Ajustes:



El programa utiliza el fichero de sistema de Windows "kernel32.dll" para proporcionar el tiempo en milisegundos, por lo que es necesario permitir la importación de DLL.

Puede establecer esta propiedad en la pestaña "Dependencias" de la ventana "Propiedades" (vea en la imagen inferior).

Puede elegir el delimitador de columnas de tiempo, símbolo, ask y bid, y también se puede elegir el formato de tiempo:

Standard : Formato de tiempo estándar - salida del tipo: 2012.11.13 15:41:23

: Formato de tiempo estándar - salida del tipo: 2012.11.13 15:41:23 Millisec : Este formato utiliza la hora del sistema para más precisión - salida del tipo: 2012.11.13 15:41:23.692

: Este formato utiliza la hora del sistema para más precisión - salida del tipo: 2012.11.13 15:41:23.692 Analysis: cantidad de milisegundos hasta ahora (desde el primer tick al actual). Esta opción es adecuada sólo para simplificar operaciones adicionales (como el análisis de datos de alta frecuencia con otros programas)

Si desea especificar el nombre del fichero de salida, simplemente borre "Use default" en el primer parámetro, a continuación introduzca el nombre elegido.

Fichero de salida:



El fichero de salida se puede encontrar en la carpeta_datos_terminal.Para llegar fácilmente a la carpeta de datos, puede utilizar el menú Archivo en el terminal de cliente de MetaTrader 5.



La ruta completa del fichero también se muestra al inicio del programa, en la pestaña "Expertos" de la "Caja de Herramientas":



A continuación se muestra un ejemplo de salida csv delimitado por tabuladores con las marcas de tiempo en milisegundos:

Debe tener en cuenta que pueden faltar algunos ticks. La probabilidad de esta situación es pequeña y depende de varios factores: