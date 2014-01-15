Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ask Bid Ticks - Asesor Experto para MetaTrader 5
"AskBidTicks" es una solución de datos de tick en tiempo real para el análisis de microestructura.
Exporta precios tick a tick a un fichero csv y permite escoger el nombre de fichero, delimitadores y formato de tiempo. Trabaja con la hora local del ordenador para controlar el tiempo de llegada de cada tick con máxima precisión.
Ajustes:
El programa utiliza el fichero de sistema de Windows "kernel32.dll" para proporcionar el tiempo en milisegundos, por lo que es necesario permitir la importación de DLL.
Puede establecer esta propiedad en la pestaña "Dependencias" de la ventana "Propiedades" (vea en la imagen inferior).
Puede elegir el delimitador de columnas de tiempo, símbolo, ask y bid, y también se puede elegir el formato de tiempo:
- Standard: Formato de tiempo estándar - salida del tipo: 2012.11.13 15:41:23
- Millisec: Este formato utiliza la hora del sistema para más precisión - salida del tipo: 2012.11.13 15:41:23.692
- Analysis: cantidad de milisegundos hasta ahora (desde el primer tick al actual). Esta opción es adecuada sólo para simplificar operaciones adicionales (como el análisis de datos de alta frecuencia con otros programas)
Si desea especificar el nombre del fichero de salida, simplemente borre "Use default" en el primer parámetro, a continuación introduzca el nombre elegido.
Fichero de salida:
El fichero de salida se puede encontrar en la carpeta_datos_terminal.Para llegar fácilmente a la carpeta de datos, puede utilizar el menú Archivo en el terminal de cliente de MetaTrader 5.
La ruta completa del fichero también se muestra al inicio del programa, en la pestaña "Expertos" de la "Caja de Herramientas":
A continuación se muestra un ejemplo de salida csv delimitado por tabuladores con las marcas de tiempo en milisegundos:
Debe tener en cuenta que pueden faltar algunos ticks. La probabilidad de esta situación es pequeña y depende de varios factores:
- La actividad económica en el período;
- Velocidad del hardware en el que se utiliza el código: la razón principal de la pérdida de ticks es que no existe una cola de pendientes en la gestión del evento NewTick. Esto es útil, a fin de obtener tiempos de alta precisión para los nuevos ticks que lleguen. Por lo tanto, para reducir el tiempo de gestión de eventos, es mejor utilizar este código con un hardware rápido.
- ...
