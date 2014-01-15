CodeBaseSecciones
CorrectedAverage - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Alexander Piechotta

Descripcion:

El indicador muestra la línea de avance.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 23.10.2008.  

Imagen:

Fig.1 Indicador CorrectedAverage

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1341

