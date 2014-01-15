Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CorrectedAverage - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 992
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Alexander Piechotta
Descripcion:
El indicador muestra la línea de avance.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 23.10.2008.
Imagen:
Fig.1 Indicador CorrectedAverage
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1341
