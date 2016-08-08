コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ytg_Spread_StopLevel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
827
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ビュー
ytg_spread_stoplevel.mq5 (7.46 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Yuriy Tokman

この指標はSPREAD及びSTOPLEVELレベル、つまり決済逆指値及び決済指値の最小許容レベルを表示します。

この指標は初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年1月6日に公開されました。 

この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。  

図1 ytg_Spread_StopLevel指標

図1 ytg_Spread_StopLevel指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1336

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

OsHMAヒストグラムのシグナルに基づいて描かれた取引システム。

AC_Signal AC_Signal

ビルウィリアムズの加速度の値に基づいて描かれ、アラート送信、電子メールメッセージ、プッシュ通知をもったセマフォ、シグナル指標。

LinearRegressionChannel LinearRegressionChannel

線形回帰のカスタムツール。LRラインと支持/抵抗線の値は、バッファ内にあります。

Exp_ColorStochNR Exp_ColorStochNR

ColorStochNRオシレータのシグナルに基づいた取引システム。