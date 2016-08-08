無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Yuriy Tokman
この指標はSPREAD及びSTOPLEVELレベル、つまり決済逆指値及び決済指値の最小許容レベルを表示します。
この指標は初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年1月6日に公開されました。
この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。
図1 ytg_Spread_StopLevel指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1336
