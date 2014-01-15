Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

El indicador de tendencia. Cuando las barras son de color brillante, la tendencia es máxima, pero es muy probable que tenga a lugar un retroceso!

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 13.10.2008.

Fig.1 Indicador ytg_Trend