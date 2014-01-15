Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ytg_Trend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1288
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
El indicador de tendencia. Cuando las barras son de color brillante, la tendencia es máxima, pero es muy probable que tenga a lugar un retroceso!
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 13.10.2008.
Fig.1 Indicador ytg_Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1346
