CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ytg_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1288
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
ytg_trend.mq5 (6.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

El indicador de tendencia. Cuando las barras son de color brillante, la tendencia es máxima, pero es muy probable que tenga a lugar un retroceso!

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 13.10.2008. 

Fig.1 Indicador ytg_Trend

Fig.1 Indicador ytg_Trend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1346

MATonySignal MATonySignal

El indicador muestra la dirección y fuerza de la tendencia

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Adaptive Market Level -Nivel de Mercado Adaptativo AML- muestra el nivel de referencia actual del precio del mercado. El nivel se desplaza sólo cuando existe un movimiento en la tendencia del precio.

ytg_Spread_StopLevel ytg_Spread_StopLevel

El indicador muestra los niveles de propagación y el nivel mínimo aceptable de stop loss/take profit en puntos

Ask Bid Ticks Ask Bid Ticks

"AskBidTicks" es una solución de datos de tick en tiempo real y alta precisión para el análisis de microestructura. Exporta precios tick a tick a un fichero csv. Trabaja con la hora local del ordenador.