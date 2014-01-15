CodeBaseSecciones
MATonySignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Jpkfox

Descripcion:

El indicador muestra la dirección y el poder de la tendencia. La tendencia creciente es azul, la caída es de color roja. Cuando la tendencia es fuerte, las barras son luminosas y claras, cuando la tendencia es débil, las barras son oscuras. El Nivel desencadena en una fuerte tendencia definida por el valor del parámetro de entrada del indicador MA_Level. De hecho, el indicador calcula el impulso del precio promedio, se define la dirección de la tendencia y este impulso es igualado al valor de nivel activado para definir la fuerza de la tendencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 03.10.2008.  

Fig.1 Indicador MATonySignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1347

